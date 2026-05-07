Toluca vs LAFC: Ver en VIVO y GRATIS HOY el resultado del partido de las semifinales de vuelta de la Concachampions 2026; marcador online; partido entre Son y Paulinho

El Estadio Nemesio Diez se prepara para una noche de tensión absoluta y llena de emociones, este miércoles 6 de mayo de 2026 a las 19:30 horas (tiempo del Centro de México). Los Diablos Rojos del Toluca reciben al Los Ángeles FC en las Semifinales de vuelta, buscando revertir el 1-2 sufrido en la ida en el BMO Stadium.

El contexto de Toluca

Antonio Mohamed apostó fuerte por este certamen continental, al grado de utilizar un cuadro alterno en la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX contra Pachuca, donde cayeron por marcador de 0-1. De igual manera, el equipo enfrenta un duro golpe al no poder contar con sus jugadores seleccionados con México; Alexis Vega y Jesús Gallardo (no estarán disponibles para el encuentro de esta noche).

Ambos futbolistas abandonaron la concentración escarlata para reportar de inmediato con la Selección Mexicana, luego del llamado de Javier Aguirre rumbo a la preparación mundialista tras la polémica ocasionada.

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El panorama de los Ángeles FC

El conjunto dirigido por Marc Dos Santos llega a territorio mexiquense después de empatar 2-2 ante San Diego FC en la MLS. LAFC arriba con ventaja en la eliminatoria gracias al gol de Nkosi Tafari al minuto 90+1’ en el duelo de ida, aunque saben que jugar en el “Infierno” representa una de las visitas más complicadas de la Concacaf.

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¿Qué necesita Toluca para avanzar a la Final?

El gol de visitante conseguido por Jesús “Canelo” Angulo en Los Ángeles mantiene con vida a los Diablos. Estos son los escenarios:



Ganar 1-0: Toluca avanzaría gracias al criterio de gol de visitante.

Ganar por dos goles o más: Clasificaría directamente a la Final.

Ganar 2-1: El global terminaría 3-3 y el boleto se definiría en tiempos extra o penales.

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¿Qué necesita LAFC para avanzar?

El conjunto estadounidense tiene distintos escenarios favorables:



Cualquier empate o victoria le da el pase a la Final.

Incluso perdiendo por un gol, avanzaría si logra anotar dos o más tantos, gracias al criterio de gol de visitante.

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Pronóstico del partido de la Semifinal de Vuelta Toluca vs LAFC

Pese a las bajas sensibles de Alexis Vega y Jesús Gallardo, Toluca mantiene una ofensiva peligrosa en casa con futbolistas como Paulinho, Helinho y Marcel Ruiz, quienes buscarán inclinar la balanza desde el inicio.

Se espera un partido intenso, con mucha disputa en el mediocampo y presión constante por parte de los escarlatas en la segunda mitad.

Pronóstico: Toluca 2-1 LAFC.

La serie podría extenderse hasta los tiempos extra e incluso los penales, en un duelo donde la figura del arquero escarlata podría terminar siendo determinante para definir al finalista de la Concacaf Champions Cup 2026.