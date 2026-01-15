Apuntaba para ser el 9 histórico de Chivas, pero lo dejaron ir gratis y ahora jugará en el extranjero
El delantero es canterano del Guadalajara, pero nunca pudo trascender en el equipo, por lo que ahora jugará en la MLS
Daniel Ríos es el jugador apuntaba a ser el 9 histórico de Chivas, pero nunca pudo llegar a más en el primer equipo, pese a que es canterano del club. Por lo anterior, el Rebaño Sagrado lo dejó ir gratis y llega como agente libre al Montréal FC de la MLS, donde ahora jugará Héctor Herrera con Houston Dynamo tras terminar su contrato laboral con el bicampeón Toluca .
“El delantero mexicano Daniel Ríos ha puesto bolígrafo en un contrato para la Temporada 2026, incluyendo opciones hasta junio de 2027 y para la Temporada 2027-2028”, informó en sus redes sociales el club originario de Canadá, donde jugará otro ex Chiva que un día llegó a valer millones y hoy cuesta 500 mil .
De acuerdo con el periodista José María Garrido, Ríos firmó un año con el Montreal, con opción a 6 meses más, luego de no tener cabida en el Guadalajara, que decidió encarar el Clausura 2026 con 3 delanteros principales, como lo son Armando “Hormiga” González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.
Daniel Ríos y Chivas toman caminos diferentes
El futbolista de 30 años no fue del interés del Guadalajara, pues a finales de 2025 tenía que reportar con el club, luego de que Vancouver de la MLS no hiciera válida la opción de compra tras el término de su préstamo. El delantero tuvo grandes momentos en la liga estadounidense, ya que llegó hasta la final, pero la perdió ante el Inter Miami de Lionel Messi.
En cambio, el Rebaño Sagrado decidió dejarlo ir gratis, luego de una serie de varias cesiones de préstamo, pues desde el inicio de la carrera de Daniel siempre estuvo alejado del foco rojiblanco al jugar para otros equipos.
Daniel se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas, para después comenzar a foguearse en Coras de Tepic y Zacatepec de la Liga de Expansión MX. Su gran momento llegó a finales de 2017, cuando emigró por primera vez a Estados Unidos para jugar con North Carolina, Nashville y Charlotte, para después regresar al Guadalajara.
Ríos estuvo poco más de un año con Chivas, en el que solo marcó en una ocasión en 19 partidos disputados, según estadísticas de BeSoccer. Debido a su bajo nivel, nuevamente salió a la MLS, pero esta vez para reforzar al Atlanta United y finalmente a Vancouver, antes de ser jugador del Montréal.