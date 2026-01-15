Partidos de la Jornada 3 en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Las acciones de la Liga BBVA MX Femenil regresan este viernes 15 de enero, con el inicio de la Jornada 3 del Clausura 2026, en un torneo que comienza a marcar las diferencias entre planteles desde sus primeras fechas.

Tras las dos primeras jornadas, cinco equipos arrancaron con paso perfecto y se mantienen invictos en el inicio del campeonato; Monterrey, Pachuca, Toluca, Mazatlán y Tigres, este último con un partido pendiente, situación que lo mantiene sin derrota o empate pese a no haber disputado la Jornada 2.

La actividad del viernes se abrirá en el Estadio Centenario, e, Morelos, donde Cruz Azul buscará sumar sus primeros tres puntos como local cuando reciba a Pachuca a las 3:45 de la tarde. Más tarde, Pumas tendrá una prueba exigente en Ciudad Universitaria, al enfrentar a Mazatlán a las 6:00 pm, uno de los equipos que permanece invicto en el torneo.

Ese mismo día, Atlas será anfitrión de Tijuana, mientras que Juárez recibirá a San Luis, además, Tigres volverá al ruedo, tras no jugar la fecha anterior, visitando a León, en uno de los duelos más atractivos del viernes.

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Partidos de la jornada sabatina

La cartelera sabatina también presentará compromisos relevantes, empezando las 11:00 de la mañana, Puebla recibirá a Toluca, otro de los clubes que ha iniciado el Clausura 2026 sin conocer la derrota y el empate. Más adelante, América enfrentará a Necaxa a las 5:00 de la tarde, en lo que está considerado como el partido estelar de la jornada.

El sábado cerrará con el duelo entre Querétaro y Monterrey, cuando las Rayadas visiten el estadio Corregidora a las 7:00 de la noche, en un encuentro clave para las regiomontanas, que buscan mantenerse entre las líderes del certamen.

Las Chivas fuera del Akron

Para cerrar la Jornada 3, Chivas disputará su compromiso contra Santos en el Estadio Jalisco, debido a las remodelaciones que se realizan en su estadio, como parte de los trabajos de acondicionamiento rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Gilberto Mora es BAJA de Xolos de Tijuana en el Clausura 2026