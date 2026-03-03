OFICIAL: Christian Martinoli y Luis García presentan a los nuevos refuerzos de TV Azteca para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La televisora número uno de México tiene una gran sorpresa de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026; Los 'Mascabrothers'. Freddy y Germán Ortega se unirán al equipo de TV Azteca Deportes para la justa deportiva que detiene al mundo y engrandece aún más al conjunto de grandes talentos para llevarte la mejor cobertura del torneo más grande de futbol a nivel selecciones.

Christian Martinoli y Luis García fueron los encargados de presentar a los reconocidos comediantes mexicanos en uno de los programas más tradicionales de la televisión mexicana; Ventaneando. La dupla insignia de las transmisiones deportivas en nuestro país estuvo presente en el foro junto a la conductora Paty Chapoy y su equipo estelar para dar a conocer la noticia.

Otra gran sorpresa para todo el público

No conforme con la integración de los 'Mascabrothers', más temprano en 'Venga La Alegría' se dio a conocer que también Alexa Zuart será parte del equipo de TV Azteca para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una de las creadoras de contenido más destacadas de todo el país aportará su ingenio al gran equipo de nuestra televisora para darte una cobertura sumamente especial de un evento con una magnitud enorme.