El mensaje del Toro Fernández que enciende la previa ante Santos e ilusiona en Cruz Azul

Cruz Azul no tiene tiempo para celebrar demasiado. El 2-0 ante Rayados dejó sensaciones de mucha ilusión y colocó al equipo en lo más alto de la tabla, pero el calendario no da respiro. Tres días después, la Máquina ya piensa en Santos Laguna.

Y en medio de ese cambio de chip para esta doble jornada, Gabriel “Toro” Fernández, uno de los puntos altos en la victoria ante Monterrey y pieza fija en el esquema de Nicolás Larcamón, utilizó sus redes sociales para dejar clara la mentalidad del plantel antes de viajar al Estadio Corona.

“Vamos por más", fue el mensaje del Toro Fernández antes de Santos vs Cruz Azul.

El delantero fue directo. “Partido difícil, pero el equipo respondió de buena manera y estuvo a la altura. Seguimos arriba. Vamos por más”, escribió tras la victoria.

El Toro ha arrancado el semestre con determinación, mostrando movilidad, presión alta y conexión con el resto del frente ofensivo. Su rendimiento ante Rayados reforzó la confianza de un equipo que empieza a verse sólido en ambos extremos del campo.

Pero ahora el foco debe estar en el partido ante Santos, un club que atraviesa un presente complicado en el Clausura 2026, ubicado en el fondo de la tabla. Sin embargo, jugar en Torreón nunca es sencillo. Es un escenario históricamente incómodo para muchos equipos visitantes.

Rotaciones y liderazgo en el once de Larcamón

Con la seguidilla de partidos encima, Larcamón evalúa variantes en su alineación. Andrés Montaño y Jorge Rodarte podrían ingresar desde el inicio para administrar cargas, mientras que nombres como Charly Rodríguez y Omar Campos podrían tener descanso.

En ese contexto, la continuidad del Toro Fernández aparece como clave. No sólo por su peso ofensivo, sino por el mensaje que transmite al vestidor: ambición durante los 90 minutos de juego.

El duelo ante Santos, programado para el martes 3 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), será una prueba más de carácter que de estadística, pero sumamente importante, porque es donde La Máquina buscará confirmar el liderato del certamen.