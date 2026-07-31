OFICIAL: Clásico Capitalino entre Pumas y América del Apertura 2026 no se jugará en CU ni en el Estadio Banorte

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Sub-17 nos trae uno de los partidos más emocionantes del torneo de juveniles. El Clásico Capitalino entre Pumas y América se disputará este 1 de agosto, pero no se jugará ni en CU ni en el Estadio Banorte, sino en un estadio alterno.

Al ser un duelo de categorías inferiores, los clubes de la Liga MX no suelen jugar sus partidos en los grandes estadios de los equipos de primera división. Por eso, el partido entre Pumas y América, correspondiente a la Sub-17, se llevará a cabo en la Cantera 2, específicamente en la Cancha 3. El duelo entre auriazules y azulcremas está programado para comenzar a las 9:00 A.M.

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Así van Pumas y América antes del Clásico Capitalino en la Sub-17

Los Pumas llegan al Clásico Capitalino de la Sub-17 con un punto en el Apertura 2026. Universidad Nacional empataron sin goles en las canchas de La Noria en el marco de la jornada 2 tras descansar en la primera fecha de actividad.

Por su parte, América cayó en su debut en le Jornada 1 ante Toluca. El encuentro se disputó en las instalaciones de Metepec y los goles fueron conseguidos por Héctor David Martínez y Fernando Ruiz por los Diablos Rojos mientras que Ángel Zaid Aguilar descontó por las Águilas.

Con dichos resultados, Pumas marcha quinto en el Grupo 1 de la Sub-17 de la Liga BBVA MX mientras que América es el séptimo de nueve en dicho sector. Al final de la fase regular avanzarán los ocho mejores equipos de la tabla general para disputar la liguilla.

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