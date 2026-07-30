¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Chivas, de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza este viernes 31 de julio y lo mejor es que la actividad arranca el compromiso entre Puebla y Chivas de Guadalajara en el Estadio Cuauhtémoc.

La opción para ver EN VIVO y GRATIS el juego de Puebla vs Chivas es TV Azteca. El partido entre “La Franja” y el conjunto de Guadalajara será transmitido este viernes 31 de julio a través de Azteca 7 y Azteca Deportes Network. También se podrá disfrutar mediante el sitio web de aztecadeportes.com y por la app de Azteca Deportes. La transmisión del Puebla vs Chivas en Azteca Deportes comenzará a las 6:50 P.M. a través de todas las señales antes mencionadas.

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🇫🇷 ¡Todos con la Rojiblanca por los 3 puntos! 🇫🇷 pic.twitter.com/cfyOlb4scg — CHIVAS (@Chivas) July 30, 2026

Así llegan Puebla y Chivas a la Jornada 3 del Apertura 2026

Luego de dos jornadas en el Apertura 2026, Puebla marcha noveno en la tabla de la Liga MX con tres puntos gracias a que venció a FC Juárez, pero cayó ante Cruz Azul. Por su parte, las Chivas están en la 11° posición con un triunfo, sobre Juárez, y una derrota, ante Toluca.

La diferencia en la tabla entre ambos equipos tiene que ver con los goles anotados y los goles permitidos. Puebla anotó dos y recibió dos para equilibrar la balanza mientras que Chivas tiene saldo negativo al solo anotar uno y permitir dos en contra.

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Después de esta jornada, la Liga MX entrará en un parón de tres semanas para poder disputar la fase de grupos de la Leagues Cup. Chivas enfrentará a LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders. Por su parte, Puebla deberá medirse ante Portland Timbers, Austin FC y San Diego FC.