OFICIAL: Cristiano Ronaldo se convierte en el ÚNICO jugador en anotar en 6 Copas del Mundo
Cristiano Ronaldo firma un nuevo récord muy DIFÍCIL de romper
Tras un amargo debut ante República del Congo donde Portugal empató 1-1, el gol que haría historia no llegó hasta la mañana de hoy.
Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en anotar en 6 copas del mundo, al minuto 7 del partido, Ronaldo remató de primera intención un centro mandado por su compatriota Joao Cancelo. El remate fue de volea y con esto también se convirtió en el segundo jugador más veterano en anotar un gol en Copas del Mundo. Con este gol el marcador se ponía 1-0 ante Uzbekistán.
Aún queda mucho partido por delante y seguro "CR7" no se conformará con una sola anotación.