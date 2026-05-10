OFICIAL: Cruz Azul es el segundo SEMIFINALISTA del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul ha logrado amarrar su pase a las Semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, derrotando al Atlas por un global de 4-2 que no deja dudas de su poderío, y de su candidatura para salir campeón en este torneo.

El primer finalista fue el equipo de Chivas, que empató una serie ante Tigres y con un 3-3 y la ventaja de haber quedado mejor en la tabla ha avanzado a las Semifinales del certamen que entra en sus etapas de mayor emoción, en la cual falta conocer a los otros dos Semifinalistas.

Pachuca vs Toluca y Pumas vs América, luchan por boletos a Semifinales

En las otras series, Pachuca se presenta en casa y con ventaja de 1-0 sobre Toluca, busca hacer la hazaña, eliminar al bicampeón y tomar un boleto a las Semis. El equipo hidalguense se tiene confianza, pero los Diablos no son pieza fácil y anhelan derrotar a toda costa al local para también alcanzar un tricampeonato.

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En otro frente, y en el que se pronostica será un partidazo, Pumas recibe al América con un 3-3 en la ida, que de permanecer así el marcador los llevaría a la Semifinal del torneo. Ese partido lo podrás ver desde las 7:05 por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Jose Antonio Paradela scores his goal 1-0 of Cruz Azul during the Quarterfinals second leg match between Cruz Azul vs (and) Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on May 09, 2026 in Mexico City, Mexico.MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on May 09, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Cruz Azul, amarró boleto a Semifinales

Con un Atlas lleno de corazón, pero que no logró hacerse presente en el marcador, fue víctima de Cruz Azul que ya está en Semis del torneo Clausura 2026 de Liga MX. Paradela fue quien marcó el gol en el Estadio Azteca para ganar esta noche 1-0 y tener un global de 4-2 que sentenció la serie que resultó muy entretenida con seis goles.

La Máquina espera rival el cual no está concretado y los duelos de vuelta del domingo definirán la historia completa de los Cuartos de Final.

Destaca que Cruz Azul tendría que irse de mudanza de nuevo al Estadio Cuauhtémoc, pues el 13 de mayo se entrega el Estadio Azteca a FIFA, es decir el próximo miércoles y no habría tiempo ni para jugar como local o como visita.