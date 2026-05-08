ÚLTIMA HORA: Jugadores de la Selección Mexicana romperán concentración este domingo 10 de mayo, ¿vuelven a Liguilla?

La Selección Mexicana está en su tercer día de concentración en el Centro de Alto Rendimiento, donde se preparan 20 jugadores para tener la mejor participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, pero primero preparándose para tres amistosos que comienzan ante Ghana este 22 de mayo. En el marco de los entrenamientos también se dio a conocer la agenda de los siguientes días y el permiso que han otorgado al grupo.

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El equipo mexicano que está entrenando este día en el CAR ha logrado obtener el permiso de romper filas el domingo 10 de mayo que es el Día de las madres y deberán reportarse después para seguir con los trabajos que perfile Javier Aguirre y todo su cuerpo técnico.

Al conocerse que el domingo estarían libres, se levantó una sospecha, si los jugadores quedan libres y disponibles para poder volver con sus equipos a Liguilla, por ejemplo el caso de Israel Reyes con el América y Guillermo Martínez con la escuadra de Pumas, partido que marcha 3-3 y que se definirá el domingo en Ciudad Universitaria en un duelo que transmitirá TV Azteca desde las 7:05 de la tarde.

Así es la agenda de la Selección Mexicana en la concentración

Este viernes 8 de mayo la Selección Mexicana entrena a doble sesión, siendo la matutina a la cual tuvo acceso los medios de comunicación para observar los trabajos en el tercer día del campamento, el sábado habrá una sesión de entrenamiento, el domingo que será libre y temprano el lunes 11 de mayo deberán de estar de regreso para continuar con las labores dirigidas por el 'Vasco' Aguirre.

El día libre, servirá también para pasar los jugadores con sus madres o las madres de sus hijos, lo que también ayudaría al aspecto mental para recargar fuerzas.