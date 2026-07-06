OFICIAL: La cuarta selección clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026

Adiós a la Selección Mexicana de Futbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre no pudo ante su similar de Inglaterra en los octavos de final y se despide de la justa veraniega. Dos mazazos de Jude Bellingham en el primer tiempo fueron suficientes para encaminar el triunfo del conjunto de De la Rosa y sepultar toda esperanza de un sexto partido histórico para el equipo mexicano.

Te puede interesar: Mientras Barcelona pagó 80 millones por Anthony Gordon de Inglaterra, este es el precio de Julián Quiñones en México

Con un triunfo por 3-2 en el Estadio Ciudad de México, los pupilos de Thomas Tuchel se citarán en Miami con la Selección de Noruega y su delantero estrella; Erling Haaland. El equipo inglés sufrió en demasía en la capital del país, sin embargo, sostuvo con 'uñas y dientes' el resultado para silenciar a todo un país. Ahora, se jugará un serie totalmente europea en cuartos de final y dos americanos (Brasil y México) se despiden de la justa veraniega.

Octavos de final del Mundial 2026 al momento

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México 2-3 Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026