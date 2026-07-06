OFICIAL: La cuarta selección clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026
La Selección de Inglaterra eliminó al combinado mexicano al sur de la capital con un Jude Bellingham enorme, Noruega será su rival en cuartos de final.
Adiós a la Selección Mexicana de Futbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado dirigido por Javier Aguirre no pudo ante su similar de Inglaterra en los octavos de final y se despide de la justa veraniega. Dos mazazos de Jude Bellingham en el primer tiempo fueron suficientes para encaminar el triunfo del conjunto de De la Rosa y sepultar toda esperanza de un sexto partido histórico para el equipo mexicano.
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Con un triunfo por 3-2 en el Estadio Ciudad de México, los pupilos de Thomas Tuchel se citarán en Miami con la Selección de Noruega y su delantero estrella; Erling Haaland. El equipo inglés sufrió en demasía en la capital del país, sin embargo, sostuvo con 'uñas y dientes' el resultado para silenciar a todo un país. Ahora, se jugará un serie totalmente europea en cuartos de final y dos americanos (Brasil y México) se despiden de la justa veraniega.
Octavos de final del Mundial 2026 al momento
Sábado 4 de julio de 2026
- Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston
- Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia
Domingo 5 de julio de 2026
- Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
- México 2-3 Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2026
- Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington
- Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle
Martes 7 de julio de 2026
- Argentina vs Egipto — 10:00 (aprox.) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Suiza vs Colombia — 14:00 | BC Place, Vancouver