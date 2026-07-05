Mientras Barcelona pagó 80 millones por Anthony Gordon de Inglaterra, este es el precio de Julián Quiñones en México

Con horario de comienzo como principal noticia, la Selección Nacional de México se mide a su par de Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay muchas figuras importantes en el partido. El extremo izquierdo de cada país se destacan: Anthony Gordon y Julián Quiñones. Eso sí, hay una diferencia abismal de precio.

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Con transmisión en vivo de TV Azteca Deportes, México recibe a Inglaterra en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca) y sabe que enfrente hay grandes figuras como Anthony Gordon, por quien el Barcelona pagó 80 millones de euros por el fichaje (70 millones fijos más otros 10 en variables) al Newcastle. En tanto, “La Pantera” Quiñones tiene un valor mucho más bajo.

Julián Quiñones marcó el 1-0 parcial contra Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

La enorme diferencia de precio de Julián Quiñones y Anthony Gordon

La cifra pagada por el Barça contrasta con otros atacantes del Mundial 2026. Por ejemplo, el mexicano Julián Quiñones, actual jugador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, tiene una valoración cercana a los 14 millones de euros, según Transfermarkt. Quiñones, de 29 años, cuesta mucho menos que Gordon, quien además es cuatro años más joven.

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Gordon viene de una destacada campaña en Inglaterra, donde disputó 47 partidos, convirtió 17 goles y aportó cinco asistencias. En tanto, Quiñones marcó 37 goles en 35 partidos jugados en la temporada con el club Saudí.

Los resultados de México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Resultados de México en el Grupo A y cruces directos:

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

Quiñones explica su gol ante Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

Resultados de Inglaterra en el Grupo L y cruces directos:

Croacia 2-4 Inglaterra — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

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