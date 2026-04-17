CONFIRMADO: Los resultados que dejarían al América FUERA de puestos de Liguilla del Clausura 2026, en la jornada 15

El Club América está al borde de la eliminación del Clausura 2026 y necesita ganar para mantener la séptima posición en la tabla si quiere colarse a la Liguilla de la Liga BBVA MX; sin embargo, una serie de resultados podría dejar fuera de los ocho primeros de la clasificación.

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Los resultados que podrían dejar fuera de Liguilla al América

El equipo dirigido por André Jardine cerrará su participación en el Clausura 2026 recibiendo al Toluca, visitando al Club León y jugando en el Azteca ante el Atlas, todos ellos rivales directos en su lucha por colarse a la Liguilla.

Las Águilas podrían quedar fuera en caso de que pierdan ante Toluca y que Atlas derrote a Santos Laguna y León haga lo propio contra los Bravos de Juárez esta jornada 15. Incluso una victoria de Tijuana sobre Cruz Azul podría rezagar aun más el puesto del América en la tabla general.

Esos resultados condicionarían a las Águilas en sus últimos dos partidos, teniendo que enfrentar a rivales que en ese momento estarían por encima de ellos en la clasificación.

América fue eliminado de la Concachampions|Azteca Deportes

Y es que además el América solo registra una victoria en sus últimas siete visitas al León, mientras que el Atlas es un equipo que se la ha complicado a las Águilas en los juegos recientes.

Además, el América solo ha ganado un partido de sus ocho juegos más recientes en calidad de local y ni siquiera su regreso a la cancha del Estadio Azteca ayudó para mejorar el paso de las Águilas en la Liga BBVA MX o en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 de donde quedó eliminado tras perder precisamente en el Coloso de Santa Úrsula frente al Nashville.

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