Club América todavía tiene una oportunidad de fichar a César Montes, pero tendría que hacer esto
Las Águilas tendrían una renovación intensa tras el Clausura 2026
Tras la eliminación en la Concacaf Champions Cup 2026, Club América podría darle salida a varios futbolistas que terminan contrato e incluso a otros que no formarían parte de los planes tras el Clausura 2026. En ese sentido uno de los futbolistas que corre como posible refuerzo es nada menos que César Montes.
Mientras que André Jardine gana menos que Nicolás Larcamón, todos los caminos apuntan a que el equipo de Coapa mantendrá al entrenador brasileño para la próxima temporada pero realizará una reestructuración más que interesante en sus filas.
Así surge el nombre de César Montes, quien hoy día juega en el Lokomotiv Moscú de Rusia. América debería invertir mucho dinero para tenerlo. El defensa de 29 años es figura en Europa y las Águilas deberían hacer un esfuerzo enorme para conseguir su fichaje.
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La fortuna que debería poner y el jugador que dejaría salir América por César Montes
De acuerdo a distintos reportes, el vínculo del defensor central mexicano con el conjunto europeo vence recién en el verano de 2029, por lo que se estima que el conjunto azulcrema tendría que poner entre 8 y 10 millones de dólares para fichar a César Montes pensando en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.
Además de todo eso, César Montes llegaría como el reemplazo natural de Sebastián Cáceres, pues el uruguayo parece ya no ser del gusto del director técnico tricampeón del futbol mexicano. Sería uno de los borrados en Coapa tras el Clausura 2026. Todo esto se habla por el fracaso internacional y el bajo rendimiento en el torneo local.
Los números de César Montes en el Lokomotiv Moscú de Rusia
De acuerdo a las estadísticas brindadas por el sitio BeSoccer, el ex jugador de Rayados de Monterrey y está viviendo un gran momento en el futbol ruso. De hecho, estos son los números de César Montes que tanto seducen al Club América:
- 45 partidos jugados
- 44 duelos como titular
- 6 goles marcados
- 1 asistencia aportada
- 6 tarjetas amarillas y 0 rojas.