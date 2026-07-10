OFICIAL: Definido el primer partido de semifinales del Mundial 2026™

El torneo de futbol más importante del planeta ya conoce a sus primeros invitados de honor para la antesala de la gloria. Tras una jornada electrizante de cuartos de final, ha quedado oficialmente definido el primer cruce de semifinales del Mundial 2026™: la selección de Francia se medirá ante su similar de España. El compromiso de tintes históricos pondrá frente a frente a las dos potencias de la UEFA más sólidas del certamen internacional.

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La llave se destrabó luego de que Les Bleus cumplieran con creces su papel de favoritos en su respectiva llave eliminatoria, despachando de forma categórica a Marruecos con un contundente marcador de 2-0. Sobre la cancha del majestuoso Los Ángeles Stadium, la Furia Roja de Luis de la Fuente selló su pasaporte al superar una de las aduanas más complejas del torneo frente a Bélgica, confirmando que la hegemonía del balompié ibérico se mantiene intacta en los momentos de máxima exigencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un choque de colosos en la antesala de la Gran Final

El duelo entre galos e ibéricos promete ser una batalla táctica inolvidable en territorio norteamericano. Por un lado, la escuadra dirigida por Didier Deschamps apela a la jerarquía de su plantel y al desequilibrio letal de su capitán, Kylian Mbappé. Francia busca meterse a su tercera final consecutiva en el evento mundialista, consolidando una época dorada que los mantiene en la élite absoluta de este deporte.

Por otra parte, la renovada e imponente España llega impulsada por un orden táctico impecable que ha hecho historia en esta edición. Con un sólido mediocampo liderado por Rodri y la frescura ofensiva de jóvenes figuras de la talla de Lamine Yamal, la selección española tratará de emular la hazaña conseguida en la legendaria edición de Sudáfrica 2010.

¿Dónde, qué día y hora que se jugará el partido Francia vs España?

La FIFA ha ratificado los detalles logísticos para este imperdible enfrentamiento europeo, el cual paralizará a los aficionados de todo el mundo de principio a fin: