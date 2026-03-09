¡OFICIAL! Definidos los cruces de cuartos de final de la FA Cup

Se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la FA Cup que ha dejado un cruce de dos contendientes al título y otro camino más accesible para otro par de favoritos. El Manchester City y Liverpool volverán a verse las caras en lo que es una de las máximas rivales del futbol inglés en los últimos años. Mientras que el el Arsenal visitará al Southampton de Segunda División en una eliminatoria a partido único que se jugará el fin de semana del 4 de abril.

Manchester City vs Liverpool

El duelo del cuadro "citizen" y los "Red Devils" acapara toda la atención. Ambos equipos, son los máximos aspirantes a conquistar este trofeo, en esta temporada ya se enfrentaron dos veces en la Premier League que terminó con dos triunfos para el conjunto comandado por Pep Guardiola. Ahora, uno de los dos titanes resultará eliminado.

Te puede interesar:



The #EmiratesFACup quarter-final draw 🏆 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 9, 2026

Arsenal vs Fulham

Quien sonríe es el Arsenal de Mikel Arteta. El combinado "Gunner" visitarán al Southampton, equipo de la Championship quien viene de eliminar al Fulham de Raúl Jiménez, con un favoritismo aplastante que aumenta sus opciones de avanzar a la siguiente fase. El Chelsea parece también tendrá un rival más que accesible, recibirá en Stamford Bridge al Port Vale, último lugar de la Tercera División y que llega como la gran revelación tras eliminar al Sunderland. El equipo que milita en la League One tiene enfrente una hazaña que se antoja complicada para el humilde conjunto ante el ganador del Mundial de Clubes.

La cuarta eliminatoria enfrentará al Leeds United con el ganador del duelo entre West Ham y Brentford. La FA Cup comienza a definir a sus candidatos, y los enfrentamientos ya están rumbo a la gran final en Wembley.

Te puede interesar: Estrella de Egipto salva al Manchester City de quedar eliminado