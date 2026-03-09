La fortuna que tiene Julian Quiñones a sus 28 años: esto es lo que gana POR HORA

Julián Quiñones atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos, pero también se encuentra en su mejor etapa económica. Su salida al Al-Qadisiya fue polémica para varios aficionados de la Liga BBVA MX, pero lo cierto es que el delantero priorizó tener una estabilidad económica asegurada. Actualmente, su salario en Arabia Saudita es de 4,5 millones de dólares al año, pero ¿cuánto dinero gana por hora?

Haciendo cálculos, el ex-delantero del América recibe 375 mil dólares mensuales, 12,3 mil dólares por día y 513 dólares por hora, equivalentes a poco más de 9 mil pesos mexicanos. Estas cifras hablan del gigantesco sueldo que percibe Quiñones en Medio Oriente, siendo uno de los futbolistas de México con mayores ingresos en la actualidad. Esto le ha permitido acumular una interesante fortuna de dinero.

La fortuna de Julián Quiñones en la actualidad (aproximado)

Al día de la fecha, no existen datos oficiales sobre cuánto dinero acumula Quiñones en su cuenta bancaria, sin embargo, realizando cálculos se puede obtener una cifra estimada. Distintos reportes indican que el atacante de 28 años acumuló 600 mil euros durante sus primeros años en Tigres y su préstamo con Lobos BUAP.

TE PUEDE INTERESAR:



En sus siguientes años en Tigres, Quiñones recibía alrededor de 850 mil euros anuales, al igual que durante su etapa en Atlas. Ya al haber fichado por el América, su salario creció hasta los 3,8 millones de euros por temporada y, finalmente, su mejor salario lo obtiene en Al-Qadisiya al percibir 4,5 millones de dólares anuales.

Teniendo en cuenta todos estos números, se estima que Quiñones habría acumulado alrededor de 15 millones de dólares teniendo en cuenta solamente su salario. Sin embargo, estos no son sus ingresos netos, ya que, en promedio, un futbolista suele quedarse con 45-60% del salario bruto. Esto quiere decir que basándonos en los números ofrecidos, la estimación neta de dinero conseguido es de 7,5 millones de dólares (50% de sus ingresos brutos).

No obstante, hay que resaltar que Quiñones también obtiene dinero por patrocinios deportivos y bonos deportivos, números que son menos transparentes al salario del jugador. Por esta razón, el número final podría ser aún mayor, pero no existen datos exactos sobre los ingresos adicionales del ex-América.

