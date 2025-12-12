OFICIAL: Canelo Álvarez tiene como OBJETIVO la revancha en contra de Crawford para el mes de septiembre

Saúl Canelo Álvarez ya había adelantado que quería enfrentar en pelea de revancha a Terence Crawford luego del descalabro de septiembre, y ahora fue su entrenador Eddy Reynoso quien reiteró que ese es uno de los objetivos, ir tras 'Bud' Crawford.

En plena ceremonia de pesaje de la pelea de Marco Verde en Mazatlán, Sinaloa, La Casa del Boxeo abordó a Eddy Reynoso para conocer detalles del Canelo Team , destacando la información sobre Canelo Álvarez, quien sin estar alejado del boxeo, atiende en este momento sus negocios.

Eddy Reynoso explicó que Canelo está en recuperación de la operación de codo izquierdo que recientemente tuvo y está volviendo a los entrenamientos paulatinamente.

Confirma Eddy Reynoso enfoque y deseo de tener revancha ante Crawford

Eddy subrayó que la revancha en contra de Crawford es lo que Canelo quiere y están precisamente trabajando para alcanzar ese duelo para septiembre del 2026.

"Ahorita Saúl anda descansando, tuvimos una operación de codo izquierdo, salió bien y ya empezó a entrenar, él ha estado trabajando físicamente, anda ahorita haciendo sus giras de promoción extra boxeo.

Vamos a ver qué viene para el año que entra y tranquilos estamos relajados.

Él lo que quiere es hacer es la revancha contra Crawford, vamos a ver si puede hacerse para septiembre y ese es el objetivo, buscar la revancha para sacarnos la espinita".

Eddy Reynoso, atento a la carrera de Marco Verde

En otra de sus denodadas tareas, Eddy Reynoso se encuentra trabajando en el manejo de la carrera de Marco Verde, quien tiene su cuarto combate como profesional este sábado en Mazatlán, ante Raphael Igknowe.

Eddy ha destacado el progreso en este año y el reto que supone el rival de mayor experiencia, pero están seguros que podrán superar el reto e ir por objetivos como terminar este año peleando en 6 rounds y en el 2026 llegar a hacer hasta 10 episodios.

El choque de Marco Verde ante Igknowe lo podrás ver En Vivo este sabado 13 de septiembre por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración del mejor equipo desde las 11:00 PM.