Saúl Canelo Álvarez se mantiene en la postura y negociación de tener la revancha contra Terence Crawford

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez estuvo en la Ciudad de México por diferentes actividades, entre ellas visitó TV Azteca en donde habló sobre sus planes en el boxeo, siendo la máxima prioridad una revancha en el 2026 ante Terence Crawford y la cual está ya en negociaciones.

Te podría interesar: Divino Espinoza casi deja ciego a Arnold Khegai, revela el peleador ucraniano

Fue en septiembre cuando Crawford ganó en el conteo de puntos, llevándose las correas de Canelo Álvarez para ser campeón indiscutido en los supermedianos. Canelo, enfocado siempre en alcanzar sus metas se ha puesto como objetivo tener la revancha y parece que está en camino para que pueda suceder en el 2026.

Te podría interesar: Ryan García firma contrato para pelear contra Mario Barrios

Canelo en su carrera, solo ha repetido de rival una ocasión y se trata de la serie de peleas ante Gennady Golovkin; en ninguno de los otros casos ni cuando perdió ante Mayweather o Bivol, se consumaron revanchas, ahora sí parece ser uno de los máximos objetivos del tapatío.

Te podría interesar: Rey Picasso revela que fue víctima de un ROBO y avisa a sus conocidos sobre la situación