deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

Saúl Canelo Álvarez se mantiene en la postura y negociación de tener la revancha contra Terence Crawford

Saúl Canelo Álvarez estuvo en TV Azteca en el marco de diferentes actividades del boxeador, en el boxeo quiere enfrentar a Crawford y se está negociando.

canelo crawford pelea
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Compartir

El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez estuvo en la Ciudad de México por diferentes actividades, entre ellas visitó TV Azteca en donde habló sobre sus planes en el boxeo, siendo la máxima prioridad una revancha en el 2026 ante Terence Crawford y la cual está ya en negociaciones.

Te podría interesar: Divino Espinoza casi deja ciego a Arnold Khegai, revela el peleador ucraniano

Fue en septiembre cuando Crawford ganó en el conteo de puntos, llevándose las correas de Canelo Álvarez para ser campeón indiscutido en los supermedianos. Canelo, enfocado siempre en alcanzar sus metas se ha puesto como objetivo tener la revancha y parece que está en camino para que pueda suceder en el 2026.

Te podría interesar: Ryan García firma contrato para pelear contra Mario Barrios

Canelo en su carrera, solo ha repetido de rival una ocasión y se trata de la serie de peleas ante Gennady Golovkin; en ninguno de los otros casos ni cuando perdió ante Mayweather o Bivol, se consumaron revanchas, ahora sí parece ser uno de los máximos objetivos del tapatío.

Te podría interesar: Rey Picasso revela que fue víctima de un ROBO y avisa a sus conocidos sobre la situación

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Luis "Pantera" Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
¡Impresionante Knockout! Chema Ocampo en el Round 3 contra Bañuelos | Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
×
×