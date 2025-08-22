Edson Álvarez ya está en Turquía para ser nuevo jugador del Fenerbahçe

El defensa mexicano Edson Álvarez ya está en Estambul para cerrar detalles y ser nuevo futbolista del Fenerbahçe , que ya presume en sus redes sociales un acuerdo y las imágenes del jugador junto a su familia, vistiendo los colores del cuadro turco.

Edson Álvarez tuvo una novela en los últimos días en el que se dijo mucho y se reportó posibles rumbos que tomaría su carrera, pero se ha decantado por el Fenerbahçe, tras un interés directo del equipo y se presume de un contacto de José Mourinho con el zaguero mexicano lo que terminó decidiendo este movimiento.

Edson Álvarez, aún muy joven con 27 años de edad, vestirá así su tercera camiseta en Europa tras el Ajax y el West Ham, llegando ahora al futbol turco motivo por el cual han llegado críticas por el nivel que está unos pasos por debajo de las Ligas más competitivas.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 22, 2025

El comunicado de Fenerbahçe sobre la incorporación de Edson Álvares

Información de transferencia

Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez.

El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia.

Lo presentamos al público.

Club deportivo Fenerbahçe

¿Edson Álvarez fue comprado por el Fenerbahçe?

El defensa Edson Álvarez arriba al equipo de Fenerbahçe en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. El equipo de Mourinho tiene la tarea de ser campeón, de borrar del mapa al Galatasaray que domina el balompié local en donde el nuevo equipo de Edson no es campeón desde el 2014.

Edson Álvarez llega con toda su familia al Fenerbahçe

El defensa mexicano Edson Álvarez en las imágenes compartidas en redes sociales, se ve ilusionado junto a sus hijos y su esposa, ya vistiendo todos la camiseta actual del cuadro turco.

¿Fue la decisión correcta, el pase de Edson Álvarez con el Fenerbahçe?

El defensa Edson Álvarez, de acuerdo a los reportes, también tuvo ofertas o al menos hubo acercamientos del Inter de la Serie A, el Porto de Portugal y el Dortmund de Bundesliga. Estos equipos y Ligas en el papel, tienen un mayor nivel y más exposición.

No se conoce si hubo realmente una oferta, una propuesta concreta o solo en el terreno de los rumores, lo que es una realidad es que en Turquía cumplieron con las peticiones en primera instancia del West Ham y luego con lo que Edson solicitaba y la decisión definitiva llegó con el contacto del experimentado José Mourinho.