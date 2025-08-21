Edson Álvarez ya habría tomado una decisión, motivado por el que será su nuevo entrenador en Turquía

Tras días de especulaciones parece que la historia de Edson Álvarez y su carrera como profesional, tendrán un nuevo capítulo al aceptar una oferta del Fenerbahçe de Turquía, de acuerdo a reportes recientes de este jueves 21 de agosto.

Fenerbahçe se ha enfocado en un defensa central internacional y vio en Edson a la pieza que le hacía falta en el esquema de José Mourinho quien de acuerdo a versiones de prensa, fue quien terminó de concretar la llegada de Edson Álvarez al equipo turco que podría jugar Champions League.

Fenerbahçe le gana la carrera a otros equipos en el fichaje de Edson Álvarez

Se dijo que Inter de Milan, Porto, Borussia Dortmund también se acercaron a explorar la posibilidad de firmar a Edson Álvarez para este verano, pero Fenerbahçe cumplió con lo que pedía el West Ham y luego era la necesidad de que Edson aceptará.

Ahí fue donde José Mourinho, el experimentado entrenador portugués de amplio curriculum y palmarés quien convenció a Edson de irse al futbol de Turquía, por lo cual, de acuerdo a la información reciente, ya ha tomado el jugador un vuelo a Estambul para realizarse los estudios médicos de rigor para luego firmar con este equipo de mucha tradición.

¿Fenerbahçe compró a Edson Álvarez o cuál es la negociación con el jugador ex del América?

Fenerbahçe, convencido de Edson Álvarez pero apegados al acuerdo, lo tendrán en calidad de préstamo por un año con una opción de compra procedente del West Ham.

Así Edson seguirá perteneciendo a los Hammers de la Premier League y tendría un posible retorno.

@edsonalvarez Edson Álvarez podría marcharse del West Ham en este mercado de verano hacia Turquía con el Fenerbahçe

Edson Álvarez decidió irse a Fenerbahçe a un año del Mundial

El principal motivo que cuestionaba si Edson Álvarez se iba al Fenerbahçe, era el nivel de competencia que tendría en dicha Liga, considerando que está muy por debajo de la Premier League en donde ya estaba instalado.

O eventualmente se pensó en que aceptar una eventual oferta del Inter, también le vendría bien jugando en Serie A, aunque era un acertijo la continuidad.

Se especula que en el Fenerbahçe, Edson Álvarez será un titular indiscutible y esa constancia y posible arribo a Champions League, será el nivel competitivo que lo coloque a punto para la Copa del Mundo del 2026.