¿Edson Álvarez dejará de ser el 1? Estos son los mexicanos mejor pagados en todo Europa

El futuro de Edson Álvarez es incierto en Europa. Mientras algunos medios aseguran que ya tomó una decisión, otros resaltan que sigue recibiendo ofertas, pero lo malo para el futbolista mexicano es que percibe un sueldo muy alto en el West Ham. De los jugadores aztecas que militan en el Viejo Continente, Edson Álvarez es el mejor pagado según el portal Salary Sport. El capitán de la Selección Mexicana percibe un sueldo anual de 5 mil 200 libras (130.9 millones de pesos).

El alto sueldo de “El Machín” es el impedimento para mucho equipos que lo buscan, pero recientemente le salió pelea al Fenerbahçe, pues según el Inter de Milán ya preguntó por el surgido de las fuerzas básicas del América. En la lista de los mexicanos mejor pagados en Europa figuran Raúl Jiménez y Santiago Gimenez, los dos delanteros de la Selección, pero ninguno se le acerca a Edson Álvarez y son 100 mil libras que gana a la semana.

@edsonalvarez Edson Álvarez podría marcharse del West Ham en este mercado de verano hacia Turquía con el Fenerbahçe

Raúl Jiménez y Santi Giménez los dos mexicanos mejor pegados después de Edson

El portal Salary Sport tiene en su archivo el sueldo de los futbolistas de todo el mundo. Los mexicanos que más figuran además de Edson Álvarez son Raúl y Santiago. Raúl Jiménez tiene un sueldo anual de 4,056 libras, mientras que Santiago Gimenez ronda las 3,640, lo que también los pone en el top de sus respectivos equipos, el Fulham y el Milan, respectivamente.

El que posiblemente sea una sorpresa para todos es el caso de Julián Araujo. El mexicoestadounidense tiene un sueldo semanas de 42 mil libras, lo que al año lo convierte en 504,000. El defensor supera a jugadores como a Johan Vásquez y César Montes, ambos capitanes y titulares indiscutibles de la Selección Nacional.

¿Quién es el jugador mejor pagado de la Liga BBVA MX?

No es sorpresa para nadie que recientemente la Liga BBVA MX se ha encargado de hacer grandes refuerzos. Los equipos poderosos como América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, León y Chivas siempre tratan de desembolsar una buena cantidad para conseguir grandes jugadores. El futbolista con el mejor salario en el campeonato local es Sergio Ramos, el español gana 80 mil libras a la semana (960,000 al año).

Se podría pensar que André Pierre-Gignac ha perdido un peso importante y eso le ha hecho reducir su salario, pero el francés es el segundo mejor pagado. El delantero de la UANL gana al año 3 mil 536 libras. Después del atacante felino, sigue jugadores como James Rodríguez, con el León, y Álvaro Fidalgo, del América.