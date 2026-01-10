OFICIAL: El costo de los boletos para ver a Cruz Azul en el Clausura 2026

Cruz Azul dio a conocer los costos de los boletos para su debut en el Clausura 2026, torneo en el que disputará sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, recinto en el que enfrentará ocho encuentros de Liga BBVA MX y la primera ronda de eliminación de la Concacaf Champions Cup.

La Máquina tendrá una agenda importante en el Cuauhtémoc, con partidos de alta expectativa como el duelo ante Tigres en la Jornada 6 y, una semana después, el enfrentamiento frente a Chivas en la Jornada 7, ambos considerados de los compromisos más atractivos del calendario del Clausura 2026 como local.

El debut de Cruz Azul en Puebla

El debut de Cruz Azul como local en esta nueva sede se dará en una jornada doble, el primer compromiso será ante Atlas, en un partido reprogramado para miércoles a las 17:00 horas, mientras que el sábado siguiente enfrentará al Puebla, fungiendo como local administrativo, en un encuentro pactado para las 21:00 horas.

Costo de los boletos

En cuanto a los precios, la directiva celeste informó que los boletos individuales tendrán un rango que va desde los 150 pesos en las zonas más altas del estadio, hasta 600 pesos en las localidades de menor costo, un precio pensado para el arranque del equipo como local en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble con capacidad para 47,704 espectadores, uno de los recintos con mayor aforo en el futbol mexicano.

Adicionalmente, Cruz Azul lanzó una promoción de boletos en dupleta para los partidos de la jornada doble, con precios que oscilan entre los 240 y los 1,080 pesos, dependiendo de la zona elegida, lo que permitirá a los aficionados asistir a ambos encuentros con una sola compra.

Con esta estrategia de precios y una sede de gran capacidad, el club busca facilitar el acceso de su afición a los compromisos como local durante el Clausura 2026 en Puebla, en un semestre que marcará una etapa particular para Cruz Azul.

