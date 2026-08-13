San Diego FC vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Desde la cancha del Snapdragon Stadium, en San Diego, se lleva a cabo la última presentación de San Diego FC y Club Puebla en la Leagues Cup 2026, donde ambos equipos luchan por sumar puntos en el torneo.

El San Diego FC llega a este compromiso con tres unidades, durante su primer partido, el equipo californiano cayó 3-1 en su visita al Club América, encuentro donde Luca Bombino anotó el único tanto para el conjunto estadounidense. En la segunda jornada, la franquicia sumó sus primeros puntos tras vencer 1-0 a los Xolos de Tijuana, resultado que le permite disputar su clasificación a la siguiente ronda en este encuentro.

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Por su parte, el Club Puebla se presenta al partido sin unidades y sin posibilidades de avanzar en la competencia. El conjunto poblano registró una derrota de 5-2 ante los Portland Timbers en su debut disputado en el Providence Park. Posteriormente, en su segundo compromiso, el equipo perdió 3-0 frente al Austin FC en el Q2 Stadium, partido en el que el delantero Myrto Uzuni marcó los tres goles.

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Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026: San Diego FC vs Puebla

De acuerdo con el portal del torneo, San Diego FC parte como favorito para llevarse el partido con un 60% de probabilidad. En el escenario del empate (donde si el resultado sigue igualado tras los 90 minutos, se otorga un punto extra mediante tiros penales), la estadística se complementa con un 18% de probabilidad para que el conjunto mexicano logre la victoria y sume sus primeros tres puntos del certamen.

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