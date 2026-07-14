OFICIAL: El primer finalista del Mundial 2026

La selección de España ha firmado una actuación memorable tras imponerse con autoridad por 2-0 a Francia en la cancha del Estadio de Dallas, asegurando así su ansiado pase a la gran final del Mundial 2026.

En un partido donde la táctica y el orden fueron los verdaderos protagonistas, el combinado español dio una auténtica cátedra de cómo defender a través de la posesión del balón. Con una superioridad increíble de principio a fin, "La Roja" logró secar y anular por completo a una escuadra francesa que llegaba plagada de figuras internacionales, pero que lució inoperante ante el dominio ibérico.

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El abrumador control de España encontró su justa recompensa tras una desconcentración del rival, tras patear a Lamine Yamal, el árbitro sancionó como penal. El experimentado Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad y, con una definición implacable desde los 11 pasos, abrió el marcador para poner en ventaja a su equipo.

Finalmente, en el segundo tiempo, la escuadra española capitalizó esos huecos defensivos con un contragolpe fulminante que fue coronado por Pedro Porro, quien firmó el 2-0 definitivo y sentenció la eliminatoria.

Con esta victoria contundente, España regresa por la puerta grande a una final del Mundial, la primera desde su histórico título en Sudáfrica 2010. Ahora, el equipo se encuentra a un solo paso de levantar nuevamente el trofeo más codiciado del planeta, a la espera de conocer a su último rival, el cual saldrá del vibrante choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra.

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

Aún estamos a la espera del siguiente finalista, que saldrá mañana, 15 de julio, del partido entre Argentina e Inglaterra. Este emocionante encuentro podrás vivirlo en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, así como a través del sitio y la app oficial de Azteca Deportes.

España jugará la Gran Final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio desde la cancha del Estadio Nueva York / Nueva Jersey, en busca de consagrarse como la selección número uno del mundo.

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