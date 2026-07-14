Francia vs España: cuál selección vale más y cuál es el jugador más caro de todos

Con transmisión de TV Azteca, España superó a Francia en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con gol de penal de Mikel Oyarzabal y el 2-0 final de Pedro Porro, el combinado español superó al francés y jugará la Gran Final. Pero, ¿cuál es el equipo más caro entre los dos?

Así como Lamine Yamal es más costoso que Kylian Mbappé (quien pelea por la Bota de Oro), la plantilla de Francia es más valiosa que la de España. Pues el plantel francés está tasado en 1.52 mil millones de euros. En tanto, la plantilla española está valuada en 1.22 mil millones de euros.

España y Francia se juegan todo por un boleto a semifinales|X - @SEFutbol

Los jugadores más valiosos de Francia en el Mundial 2026

De acuerdo a las cifras de Transfermarkt, estos son los 7 jugadores más valiosos de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Kylian Mbappé (delantero centro, 27 años, Real Madrid): 180 millones de euros.

Michael Olise (extremo derecho, 24 años, Bayern Múnich): 150 millones de euros.

Désiré Doué (extremo derecho, 21 años, París Saint-Germain): 120 millones de euros.

Ousmane Dembélé (delantero centro, 29 años, París Saint-Germain): 100 millones de euros.

William Saliba (defensa central, 25 años, Arsenal): 100 millones de euros.

Rayan Cherki (mediocentro ofensivo, 22 años, Manchester City): 90 millones de euros.

Warren Zaïre-Emery (mediocentro, 20 años, París Saint-Germain): 80 millones de euros.

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Los jugadores más valiosos de Francia en el Mundial 2026

Según ese sitio especializado en finanzas, estos son los 8 jugadores más valiosos de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Lamine Yamal (extremo derecho, 19 años, FC Barcelona): 200 millones de euros (JUGADOR MÁS CARO).

Pedri (mediocentro, 23 años, FC Barcelona): 150 millones de euros.

Pau Cubarsí (defensa central, 19 años, FC Barcelona): 80 millones de euros.

Martín Zubimendi (pivote, 27 años, Arsenal): 75 millones de euros.

Dani Olmo (mediocentro ofensivo, 28 años, FC Barcelona): 60 millones de euros.

Marc Cucurella (lateral izquierdo, 27 años, Real Madrid): 50 millones de euros.

Rodri (pivote, 30 años, Manchester City): 50 millones de euros.

Ferran Torres (delantero centro, 26 años, FC Barcelona): 50 millones de euros.

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