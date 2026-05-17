OFICIAL: El primer semifinalista del Clausura 2026

Tenemos al primer finalista del Torneo Clausura 2026; la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El cuadro de La Noria venció 2-1 al Rebaño Sagrado en el Estadio Jalisco y con un 4-3 global, accedieron a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Joel Huiqui esperará rival de la serie entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca.

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El Cruz Azul se impuso en patio ajeno tras el primer gol de Jéremy Márquez que abrió el marcador en la Perla Tapatía, sin embargo, Omar Govea le dio cierta esperanza al cuadro local con el tanto del empate pocos minutos después. Agustín Palavecino fue el gran héroe de la noche tras el gol definitivo al minuto 65 tras un disparo que se desvío en Diego Campillo y que le terminó complicando la trayectoria a Óscar Whalley.

Con este resultado, la Máquina Celeste ya espera rival en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la serie entre Club Universidad Nacional y los Tuzos del Pachuca. Cabe recordar que, si el club del Pedregal avanza, la ida sería posiblemente en el Estadio Cuauhtémoc (local Cruz Azul) y el cotejo de vuelta en Ciudad Universitaria, mientras que, si Tuzos avanza, la ida será en el Hidalgo y el compromiso de vuelta en la sede que defina Cruz Azul.