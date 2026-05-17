ÚLTIMO MOMENTO: Kevin Mier se vuelve tendencia tras el gol de Chivas

Kevin Mier se ha puesto en boca de todos nuevamente en el partido de vuelta entre Chivas del Guadalajara y Cruz Azul correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura 2026. El portero colombiano de la Máquina Celeste volvió a cometer un error que resultó en el gol de Omar Govea que le dio el empate al 'Rebaño Sagrado' en el Estadio Jalisco cuando Jéremy Márquez había adelantado al equipo celeste unos minutos antes.

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El volante del cuadro rojiblanco tomó el esférico cerca de los linderos del área y sacó un disparo razo con potencia que se incrustó en el arco de Cruz Azul. Lamentablemente para la causa de Mier y compañía, en las repeticiones de la acción se nota que el arquero sudamericano pudo haber hecho algo más y evitar el tanto.

Rebote en el partido de ida

En el compromiso de ida que se disputó en el Estadio Banorte el cual quedó empatado a dos goles, Mier no pudo contener un disparo y dejó un rebote en el área celeste que Santiago Sandoval aprovechó y mandó el balón al fondo de las redes. En ese momento, ese tanto le dio el empate a un gol al 'Rebaño Sagrado'.

Finalmente, en redes sociales como Twitter, varios internautas expresaron su molestia con Kevin Mier y reiteraron que ya son varios los errores que ha cometido el portero colombiano en partidos importantes. Incluso algunos pidieron que Andrés Gudiño entrara en el segundo tiempo del compromiso. Sigue en vivo el resultado de Chivas vs Cruz Azul por TV Azteca Deportes.