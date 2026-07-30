La nueva regla de IFAB que no estuvo en el Mundial 2026 pero sí llegaría a la Liga BBVA MX

El futbol podría presentar otro cambio importante después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La International Football Association Board (IFAB) autorizó una prueba que tiene como protagonistas a los porteros y busca reducir las interrupciones utilizadas para perder tiempo o dar instrucciones tácticas.

La medida comenzará a probarse durante la temporada 2026-27. Dependiendo de sus resultados, podría incorporarse posteriormente a las Reglas de Juego y llegar a competencias como la Liga BBVA MX.

La nueva regla de IFAB para evitar que los arqueros pierdan tiempo

El protocolo establece que, si un partido se detiene por una lesión del portero o el cuerpo médico ingresa al campo para atenderlo, uno de sus compañeros deberá abandonar temporalmente el terreno de juego.

El futbolista elegido permanecerá afuera hasta que el encuentro se reanude y transcurra un minuto de tiempo corrido. Durante ese periodo, el equipo tendrá que jugar con 10 integrantes.

La intención es evitar que las molestias de los guardametas sean utilizadas para frenar el ritmo del rival, consumir tiempo o permitir que los jugadores se acerquen al área técnica para recibir indicaciones del entrenador.

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Cómo se elegirá al jugador que deberá abandonar la cancha

La IFAB presentó dos modalidades para realizar el ensayo. En el primer protocolo, el capitán será el encargado de salir del terreno cuando el arquero necesite atención.

La segunda opción permitirá que el entrenador seleccione al futbolista que dejará momentáneamente el campo. El técnico tendrá 10 segundos para comunicar su decisión al árbitro o al cuarto oficial.

Si el cuerpo técnico no elige dentro del tiempo establecido, el capitán deberá salir automáticamente. Además, si el equipo tiene un penal a favor, el entrenador no podrá seleccionar al jugador que ejecutará el disparo.

En qué torneos se probará la nueva regla de IFAB

El futbol profesional de Inglaterra aplicará el protocolo durante la temporada 2026-27. La prueba estará presente en la Premier League, la English Football League, la National League y diferentes competencias femeniles.

Su primera implementación está programada para la ronda inicial de la Copa de la Liga de Inglaterra, que comenzará el 1 de agosto de 2026. Las autoridades analizarán su funcionamiento a lo largo de toda la campaña.

Por ahora, se trata de un ensayo y no de una modificación definitiva. La regla no estuvo vigente durante el Mundial 2026 ni se aplicará automáticamente en todas las ligas.