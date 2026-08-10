OFICIAL: Equipos eliminados de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 al momento

Siete equipos de la Liga MX están eliminados de la Leagues Cup 2026 al momento, con dos jornadas disputadas hay clubes que ya no aspiran a la ronda de cuartos de final independientemente de lo que suceda en la última fecha. Los Pumas de la UNAM encabezan esa lista en la que no quisiera estar nadie y tras derrotas consecutivas ante clubes de la Major League Soccer, buscarán despedirse por lo menos con una unidad conseguida frente al Columbus Crew el próximo martes 11 de agosto.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Los cuatro clubes de la Liga MX que avanzarían en la Leagues Cup 2026

Además de Club Universidad Nacional, el Atlas de Guadalajara, los Tuzos del Pachuca, la Franja del Puebla, los Gallos Blancos de Querétaro, Necaxa y el Atlético San Luis no suman ni un punto ganado tras dos partidos jugados. Por si fuera poco, si los Xolos de Tijuana caen ante San Diego FC también se unirián a esta lista.



FC Juárez – 6 pts (+3) – 2 partidos León – 6 pts (+2) – 2 partidos Cruz Azul - 6 pts(+2) - 2 partidos Tigres UANL – 4 pts (0) – 2 partidos Toluca – 3 pts (+2) – 2 partidos América – 3 pts (+2) – 1 partido Monterrey – 3 pts (0) – 2 partidos Atlante – 3 pts (-3) – 2 partidos Santos Laguna - 3 pts (-1) -2 partidos Chivas – 1 pt (-1) – 2 partidos Tijuana - 0 pts (-2) - un partido

Atlético de San Luis – 0 pts Necaxa – 0 pts Tijuana – 0 pts Querétaro – 0 pts Puebla – 0 pts Pachuca – 0 pts Atlas – 0 pts Pumas UNAM – 0 pts

Buscan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Del otro lado de la moneda, los Bravos de Juárez, el Club León y Cruz Azul están muy cerca de meterse a la siguiente ronda del certamen internacional tras dos triunfos consecutivos. El Club América de Guillermo Almada se les podría unir si hoy ganan en la cancha de los Portland Timbers.

