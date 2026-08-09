ÚLTIMO MOMENTO: Los cuatro clubes de la Liga MX que avanzarían en la Leagues Cup 2026
Los Bravos de Juárez y el Club León marchan con paso perfecto en el certamen internacional, Toluca, Cruz Azul, América y Rayados tienen amplias posibilidades.
Los Bravos de Juárez lideran la clasificación de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 y prácticamente tienen su boleto a la siguiente ronda del certamen que enfrenta a los clubes de la Major League Soccer y los conjuntos mexicanos. Además del cuadro fronterizo, el Club León también va con marca perfecta y tiene pie un pie en la otra fase. Por otro lado, Deportivo Toluca, Cruz Azul, América sueñan con su pase y tendrán un cierre de alarido para definir a los invitados en los cuartos de final del torneo.
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De momento, los Diablos Rojos están empatando sin goles ante Los Angeles Football Club y será este domingo 9 de agosto cuando Cruz Azul se mida al New York City Football Club y las Águilas del América harán lo propio cuando se vean las caras con los Portland Timbers.
- Bravos de Juárez - 6 puntos
- Club León - 6 puntos
- Toluca - 4 puntos
- Tigres - 4 puntos
- América - 3 puntos
- Cruz Azul - 3 puntos
- Monterrey - 3 puntos
- Atlante - 3 puntos
Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Martes 11 de agosto
- Columbus Crew vs. Pumas UNAM – 18:30 | ScottsMiracle-Gro Field (Columbus, Ohio)
- Charlotte FC vs. Pachuca – 18:30 | Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)
- FC Cincinnati vs. Atlas – 19:00 | TQL Stadium (Cincinnati, Ohio)
- Minnesota United vs. Atlante – 19:30 | Allianz Field (Saint Paul, Minnesota)
- Real Salt Lake vs. FC Juárez – 20:30 | America First Field (Sandy, Utah)
- Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps – 21:00 | Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza, México)
Miércoles 12 de agosto
- Orlando City vs. Atlético de San Luis – 18:30 | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)
- Inter Miami vs. León – 18:30 | Nu Stadium (Miami, Florida)
- Monterrey vs. Nashville SC – 19:00 | GEODIS Park (Nashville, Tennessee)
- Toluca vs. FC Dallas – 21:00 | Estadio Nemesio Díez (Toluca, México)
- San Diego FC vs. Puebla – 21:15 | Snapdragon Stadium (San Diego, California)
- LAFC vs. Querétaro – 21:30 | BMO Stadium (Los Angeles, California)
- Seattle Sounders vs. Chivas Guadalajara – 21:30 | Lumen Field (Seattle, Washington)
Jueves 13 de agosto
- Philadelphia Union vs. Santos Laguna – 18:00 | Subaru Park (Chester, Pennsylvania)
- New York City FC vs. Necaxa – 18:30 | Sports Illustrated Stadium (Harrison, New Jersey)
- América vs. Austin FC – 19:30 | Q2 Stadium (Austin, Texas)
- Cruz Azul vs. Chicago Fire – 20:00 | SeatGeek Stadium (Bridgeview, Illinois)
- Portland Timbers vs. Tijuana – 21:30 | Providence Park (Portland, Oregon)