OFICIAL: Los equipos MEXICANOS clasificados a la segunda ronda de la Leagues Cup 2026 HOY miércoles 12 de agosto

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 está a un día de terminar y al momento ya se han definido dos de los equipos mexicanos clasificados a los cuartos de final del torneo a falta de cinco partidos por disputarse en suelo estadounidense. .

El primer equipo mexicano que aseguró su clasificación a la segunda ronda de la Leagues Cup 2026 fue el Club León. El equipo con sede en el estado de Guanajuato superó a Inter Miami y con eso se aseguró de sumar nueve puntos de nueve posibles durante la fase de grupos del torneo entre la Liga BBVA MX y la MLS. Además, los Diablos Rojos del Toluca golearon 3-1 a FC Dallas para colocarse en la segunda posición del grupo de equipos mexicanos.

En México es diferente 😉



Nos vemos en cuartos, @LeaguesCup 👹 pic.twitter.com/aWhR7iIRUG — Toluca FC (@TolucaFC) August 13, 2026

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Por ahora, los otros dos invitados a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026 son América y Cruz Azul. Sin embargo, hay que considerar que los azulcremas y los cementeros aún deben disputar sus últimos partidos. Además, es importante recordar que Tigres espera a un milagro en el que la diferencia de goles le favorezca si los dos clubes de la capital pierden sus respectivos encuentros ante Austin FC y Chicago Fire.

Los criterios de desempate para los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026

La última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 será importantísima para los equipos mexicanos y por eso es importante conocer los criterios de desempate para definir a los cuatro clasificados a los cuartos de final.

El primer criterio es la diferencia de goles. Después, el mayor número de victorias en el tiempo reglamentario. El tercer criterio es el mayor número de goles anotados y el cuarto es la menor cantidad de goles en contra. La tabla de juego limpio del equipo es el quinto criterio de desempate. En caso de que todo esté igualado al final de usar esos criterios, se realizará un sorteo por el Comité Organizador.