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OFICIAL: El Estadio de Tigres tendrá entrenamientos de estas dos selecciones mundialistas

Corea del Sur y Sudáfrica tendrán actividad en la casa de los ‘felinos’ antes de su choque en el Estadio Monterrey el miércoles 24 de junio a las 7:00 pm.

Volcán Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Uno de los estadios más emblemáticos de todo el futbol mexicano será sede los entrenamientos de Corea del Sur y Sudáfrica previo a su choque en el Estadio Monterrey en la tercera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026; ''El Volcán''. Así lo dio a conocer los Tigres de la UANL a través de un comunicado oficial, reiterando que la cancha y las instalaciones están listas para usarse.

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''Para Club Tigres es un orgullo que el Estadio Universitario forme parte de las actividades oficiales de preparación de selecciones mundialistas y reiteramos nuestro compromiso de colaborar para que el Volcán siga siendo un escenario de referencia para el futbol internacional.'', destacó el escrito del club regiomontano.

Día y horario de los entrenamientos en el 'Volcán'

  • COREA DEL SUR | 22 de junio · 11:35 hrs. 23 de junio · 20:30 hrs.
  • SUDÁFRICA | 23 de junio · 17:00 hrs.

Cabe destacar que, un día después, el miércoles 23 de junio en punto de las 7:00 pm en el Estadio Monterrey estas dos selecciones chocarán con probabilidades de meterse a la siguiente ronda del Mundial 2026. Los Tigres de Asia tienen tres puntos y de momento son segundos de la clasificación, mientras que, el cuadro africano es cuarto con un punto.

Corea del Sur clasificaría como segundo del Grupo A en caso de sacar las tres unidades en Monterrey, mientras que, si Sudáfrica gana tendría que ver que sucede en el México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México.

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