MUCHA ATENCIÓN: Más de 20 mil aficionados de un mismo país preparan invasión mundialista en Guadalajara
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ dará inicio en menos de dos meses y la ciudad de Guadalajara ya se prepara para la invasión de surcoreanos en fase de grupos
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