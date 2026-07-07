OFICIAL: Estados Unidos es ELIMINADO del Mundial 2026 y Concacaf se queda sin representantes

Estados Unidos fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al caer ante Bélgica por marcador de 4-1 en la ronda de octavos de final. Con esto, la Concacaf se queda sin representantes luego de los descalabros de Canadá ante Marruecos y de México ante Inglaterra.

El conjunto estadounidense llegó a los octavos de final luego de quedar como primer lugar del Grupo D y superar a su rival en la fase de 16vos. Los representantes de las barras y las estrellas derrotaron a Paraguay y a Australia, pero cayeron ante Turquía en la primera ronda. Después, en los duelos de eliminación directa, se impusieron ante Bosnia y Herzegovina.

Esta es la cuarta vez al hilo que Estados Unidos es eliminado en la ronda de 16vos tras sus participaciones Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Su mejor desempeño en el Siglo XXI fue en Corea Japón 2002 donde cayeron en cuartos de final ante Alemania, sin embargo su resultado histórico es un tercer lugar en la edición de 1930.

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Our World Cup journey comes to an end. pic.twitter.com/j8fACE41hv — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 7, 2026

Concacaf sin representantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Concacaf, la Confederación Asociaciones de Futbol de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe, se quedó sin representantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la eliminación de Estados Unidos. Por primera vez habían logrado colocar a seis naciones en una Copa del Mundo, pero ninguna quedó entre las ocho mejores.

Haití, Curazao y Panamá cayeron en la fase de grupos mientras que México, Estados Unidos y Canadá lograron avanzar hasta la segunda ronda de eliminación directa, pero ahí acabaron sus sueños al enfrentarse a potencias mundiales. Ahora, queda esperar a ver cuantas selecciones de la Concacaf avanzarán a la Copa del Mundo de 2030 que se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.