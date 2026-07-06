Prensa inglesa exige amistoso vs México en Wembley: “México ha sido un anfitrión maravilloso, sería genial verlos a ellos y a sus aficionados”

Tras el emocionante partido de Inglaterra contra México en los octavos de final del Mundial 2026, donde los ingleses vencieron a los anfitriones del Mundial 2026 con un marcador de 3-2 desde la cancha del Estadio Ciudad de México, se vivió un gran ambiente.

Durante el encuentro se pudieron ver grandes grupos de aficionados ingleses que asistieron al mítico inmueble. En redes sociales se viralizaron imágenes donde las aficiones de ambos países convivieron de manera ejemplar, a pesar del resultado que dejó a México eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Tras el retraso por el mal clima, los encargados de ambientar el estadio fueron intercalando canciones de ambas naciones para hacer la estadía de los visitantes mucho más amigable.

Estas imágenes recorrieron el mundo y, tras varios buenos momentos captados en cámara, la prensa inglesa se rindió ante la amabilidad de la afición mexicana. Incluso, le han pedido a la Federación Inglesa de Futbol (FA) organizar un partido amistoso, buscando que México visite el mítico Estadio de Wembley en un duelo contra Inglaterra, pero ahora con los europeos como anfitriones.

"Estimada FA, ¿podríamos invitar a México a un amistoso en Wembley, por favor? Fuera del Azteca, se ve a los aficionados ingleses intercambiando camisetas con los mexicanos, bebiendo y cantando juntos. México ha sido un anfitrión maravilloso. Sería genial verlos a ellos y a su afición en Wembley; no vienen desde 2010".

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¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Tras obtener su boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel se enfrentará a Noruega el sábado 11 de julio desde la cancha del Estadio Miami a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

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