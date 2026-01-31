OFICIAL: Excampeón con America es nuevo refuerzo del Barcelona

Darío “Pipa” Benedetto vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes en el futbol sudamericano. El delantero argentino concretó su llegada al Barcelona Sporting Club de Ecuador, un movimiento que ha generado expectativa, debate y presión, tanto por su trayectoria como por el momento deportivo que atraviesa.

El atacante firmó contrato por una temporada y su incorporación respondió a un pedido directo del director técnico César Farías, quien lo conoce bien desde su etapa en Xolos de Tijuana. Benedetto arribó a Guayaquil el 29 de enero en medio de una fuerte atención mediática y una recepción intensa por parte de la afición, dividida entre la ilusión por su jerarquía y la exigencia inmediata de resultados.

Barcelona SC representa para el “Pipa” una oportunidad de redención, tras su salida de Boca Juniors en 2024, sus pasos por Querétaro, Olimpia de Paraguay y Newell’s Old Boys estuvieron marcados por la irregularidad y la falta de goles, por lo que el club ecuatoriano aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera y volver a ser determinante.

Su paso por México

La relación de Darío Benedetto con el futbol mexicano tuvo dos etapas claramente opuestas, la primera, entre 2013 y 2016, fue ampliamente exitosa y decisiva para su crecimiento profesional. En Xolos de Tijuana se adaptó de inmediato, fue dirigido por César Farías y marcó 23 goles en 50 partidos, convirtiéndose en figura del equipo y llamando la atención del Club América.

Con América vivió sus momentos de mayor brillo en la Liga BBVA MX, ganó dos títulos de la Concachampions y fue protagonista en ambas finales gracias a su capacidad goleadora. Ese rendimiento lo colocó en el radar de Boca Juniors, que terminó por repatriarlo al futbol argentino.

El segundo paso por México, en cambio, fue muy distinto, en 2024 regresó para jugar con Querétaro, pero su estancia fue breve y discreta. Disputó pocos encuentros, tuvo problemas físicos y se marchó sin anotar goles, cerrando un ciclo que pasó prácticamente inadvertido antes de continuar su carrera fuera del país.

Ahora, en Ecuador, Benedetto afronta uno de los desafíos más importantes de su trayectoria reciente, el Barcelona SC apuesta por su experiencia y jerarquía, mientras el delantero busca romper una prolongada sequía y demostrar que aún puede ser el goleador que marcó una época en el continente.