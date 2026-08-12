OFICIAL: Extranjero de Pumas es expulsado antes de meter gol o dar asistencia

Mal y de malas la ha pasado Luciano Herrera en sus primeros pasos como futbolista de los Pumas de la UNAM. El extremo argentino fue expulsado en el partido ante el Columbus Crew en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026 y así, se confirmó que primero recibió la tarjeta roja antes de anotar o asistir con la camiseta del Club Universidad Nacional. Por si fuera poco, el ex jugador del Newell's Old Boys había ingresado de cambio al minuto 46', por lo que jugó menos de 30 minutos tras su jugada al 74'.

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Lamentablemente para su causa, Herrera no ha podido destacar en la ofensiva auriazul en sus 181 minutos que ha disputado en la Leagues Cup 2026 y sería un poco injusto pedirle cuentas tras los 14' que tiene en el Torneo Apertura 2026. Será cuestión de tiempo para ver si Esteban Solari continúa dándole minutos a su compatriota o en el mejor de los casos lo pone de titular en la Liga MX.

Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Martes 11 de agosto



Charlotte FC vs. Pachuca — 17:30 · Bank of America Stadium (Charlotte)

Columbus Crew vs. Pumas UNAM — 17:30 · ScottsMiracle-Gro Field (Columbus)

FC Cincinnati vs. Atlas — 18:00 · TQL Stadium (Cincinnati)

Minnesota United vs. Atlante — 18:30 · Allianz Field (Saint Paul)

Real Salt Lake vs. FC Juárez — 19:30 · America First Field (Sandy)

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps — 20:00 · Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza)

Miércoles 12 de agosto



Inter Miami vs. León — 17:30 · Nu Stadium (Miami)

Orlando City vs. Atlético de San Luis — 17:30 · Inter&Co Stadium (Orlando)

Monterrey (Rayados) vs. Nashville SC — 18:00 · GEODIS Park (Nashville)

Toluca vs. FC Dallas — 20:00 · Estadio Nemesio Díez (Toluca)

San Diego FC vs. Puebla — 20:15 · Snapdragon Stadium (San Diego)

LAFC vs. Querétaro — 20:30 · BMO Stadium (Los Ángeles)

Seattle Sounders vs. Chivas Guadalajara — 20:30 · Lumen Field (Seattle)

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