Alerta Cruz Azul: puede quedar eliminado de la Leagues Cup si no consigue este resultado ante Chicago Fire

Cruz Azul lleva muy bien el calendario de la Leagues Cup 2026. Pues sumó seis puntos después de ganar sus dos primeros partidos y actualmente ocupa el tercer lugar entre los equipos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, todavía no tiene asegurado su boleto a los Cuartos de Final.

El panorama puede cambiar en la última jornada, pues Tigres podía superarlo con dos resultados en la previa al inicio de la jornada de este martes 11 de agosto. Los felinos tienen cuatro puntos y el partido ante Vancouver Whitecaps. Por ello, Cruz Azul necesita estar atento a lo que ocurra en su partido y en los demás encuentros de la competencia.

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Cruz Azul tiene en sus manos la clasificación

La Máquina consiguió victorias ante Philadelphia Union y New York City FC. Con 6 puntos de 6 posibles, se encuentra dentro de los cuatro primeros lugares de la clasificación de los clubes mexicanos.

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América lidera con 6 unidades y una diferencia de +4, seguido por Juárez con +3. Cruz Azul aparece tercero con +2, mientras que León ocupa el cuarto puesto con la misma cantidad de puntos y diferencia de goles. Por ahora, los cuatro estarían avanzando a los Cuartos de Final.

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¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

El escenario más sencillo para los cementeros es conseguir una victoria ante Chicago Fire. Si el equipo de Joel Huiqui gana durante los 90 minutos, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados.

Incluso una victoria en penales también le permitiría avanzar. El formato de la Leagues Cup otorga un punto a cada equipo cuando el encuentro termina empatado y entrega una unidad adicional al ganador de la tanda. Por ello, Cruz Azul tiene dos caminos para asegurar su boleto: ganar en tiempo regular o imponerse desde los once pasos.

Pueden quitarle el lugar a Cruz Azul

El problema aparece si Cruz Azul empata y pierde la tanda de penales. En ese escenario llegaría a siete puntos y tendría que esperar otros resultados. Tigres, que suma cuatro unidades, podría superarlo si derrota a Vancouver en los 90 minutos. También existen combinaciones relacionadas con Atlante, Toluca y Monterrey. Las posiciones antes de la jornada 3 eran: