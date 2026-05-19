OFICIAL: FIGURA del América se despide en pleno Clausura 2026

Finaliza una etapa en el Club América, Paulo Victor le dice adiós oficialmente a las Águilas en pleno Torneo Clausura 2026. El auxiliar brasileño de André Jardine publicó una emotiva carta en sus redes sociales cerrando su ciclo en el equipo de Coapa y dejando un hueco muy grande en el esquema azulcrema. Tras tres años como águila, el estratega tomará de manera oficial y completa a la Selección de Brasil olímpica en busca del sueño llamado Los Angeles 2028.

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“Gracias, América, por regalarme uno de los capítulos más especiales de mi vida. Hoy me toca cerrar esta etapa para asumir un nuevo desafío, pero me voy con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables de todo lo que vivimos juntos”, se puede ver en el inicio del escrito de Victor. Cabe recordar que, Paulo fue parte fundamental en la etapa del tricampeonato histórico del Club América hace unos semestres.

Ciclo de ensueño

Por otro lado, el sudamericano agradeció a su compatriota, quien, lo llevo a la escuadra de Coapa e hicieron una mancuerna que marcó historia en el equipo. “Fueron tres años increíbles, marcados por trabajo, aprendizaje, títulos y una conexión muy especial con este club y su gente. Gracias de manera especial a André Jardine por la confianza y por invitarme a vivir esta aventura. Siempre será un inmenso orgullo haber formado parte de esta historia”., finalizó.

Finalmente, se especula que Jardine habría pedido a Gustavo Leal (ex auxiliar de él en el Atlético San Luis) para el siguiente semestre y además una serie de refuerzos tras irse sin títulos en la presente campaña tras el fracaso en la Concacaf Champions Cup y en el Torneo Clausura 2026.