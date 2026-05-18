OFICIAL: La Final completa Pumas vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS por TV Azteca

La Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentra definida. Pumas y Cruz Azul se citaron en la Gran Final del campeonato, disputando el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes el jueves 21 de mayo y la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo.

Con horarios por definir, el escenario está listo. Cruz Azul encara la Final luego de haber superado a Chivas en la instancia de semifinales por marcador global de 4-3. Por su parte, el Club Universidad Nacional viene de dejar en el camino a Pachuca tras empatar el global 1-1. Y es que el conjunto del Pedregal se hizo del boleto a la serie por el campeonato gracias a su posición en la tabla general al haber terminado como líderes del certamen.

A lo largo de la Fase Regular, Pumas y Cruz Azul se enfrentaron en la Jornada 11, encuentro en el que terminaron dividiendo puntos tras igualar 2-2 con goles de Nicolás Ibáñez, Carlos Rodríguez, Juninho Vieira y un autogol de Willer Ditta.

La serie completa de la Final entre Pumas y Cruz Azul la vas a poder disfrutar EN VIVO por TV Azteca. Acompañado de la mejor transmisión y análisis, vas a poder ver el juego de ida y vuelta para definir al nuevo campeón del futbol mexicano.

Dirigidos por Joel Huiqui, Cruz Azul busca la décima estrella. Del otro lado, comandados por Efraín Juárez, Pumas busca romper una sequía de 15 años sin título enfrentando a dos entrenadores mexicanos en la Gran Final del Torneo Clausura 2026.