El terrible golpe que sufrió Messi tras el partido contra Cabo Verde

Lionel Messi, sin lugar a dudas, fue una de las figuras del compromiso en el que Argentina alcanzó la clasificación a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a su similar de Cabo Verde. Pero evidentemente un golpe sufrido en el campo marcó un explosivo encuentro en donde pudo alcanzar su tanto 20 en la historia de la competencia.

Esta situación fue evidente en la zona mixta, cuando el 10 fue abordado por los periodistas. En aquella charla frente a los comunicadores se puede percibir una inflamación en su rostro que habría sido provocada en medio de un contacto ante los zagueros africanos.

Evidentemente, esta dolencia no lo apartará de sus próximos partidos, ya que el hombre del Inter Miami demostró que se encuentra en un nivel alto de competencia: a sus 39 años no fue sustituido por Lionel Scaloni durante los 120 minutos de juego.

¿Cuándo es el próximo partido que deberá enfrentar Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Con el triunfo ante Cabo Verde, la campeona defensora se aseguró un lugar para disputar la instancia de los Octavos de Final de la continental internacional.

El equipo que intentará detener sus intenciones será Egipto, combinado nacional que pudo vulnerar la resistencia de Australia en la ronda anterior en un cotejo que concluyó en la serie de penal luego de haber igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

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