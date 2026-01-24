OFICIAL: Joven PROMESA del Manchester United es nuevo refuerzo de Tigres para el Clausura 2026

Tigres Femenil continúa fortaleciendo su plantel con talento internacional en el Clausura 2026, y una de las incorporaciones más mediáticas del torneo es la llegada de Emma Watson, mediocampista escocesa procedente del Manchester United, quien se integra al conjunto felino en calidad de préstamo.

Watson inició su carrera profesional en las categorías juveniles del Rangers FC, donde su rápido desarrollo la llevó a debutar con el primer equipo a temprana edad. Su proyección llamó la atención del Manchester United, club que concretó su fichaje en 2023. Posteriormente, la futbolista fue cedida al Everton y más adelante al Crystal Palace, con el objetivo de sumar minutos y continuidad en el futbol inglés.

El club inglés emitió un comunicado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales para agradecer a la jugadora por su profesionalismo y contribución durante su tiempo con el equipo, deseándole éxito en esta nueva etapa de su carrera en el extranjero.

Una jugadora conocida para el cuerpo técnico

La llegada de la mediocampista a la Liga MX Femenil tiene una conexión directa con el cuerpo técnico de Tigres, Pedro Martínez Losa, actual director técnico de las Amazonas, fue seleccionador nacional de Escocia entre 2021 y 2024 y tuvo un papel clave en la carrera internacional de Watson, al debutarla con la Selección Mayor escocesa en 2023, cuando la jugadora tenía 17 años. Bajo su gestión, la futbolista comenzó a sumar participación en partidos internacionales, lo que aceleró su proyección fuera de su país.

Tigres Femenil ha mantenido en los últimos torneos una política de refuerzos basada en la incorporación de jugadoras europeas, con el objetivo de elevar la competitividad interna del plantel y sostener su protagonismo dentro de la Liga MX Femenil. La directiva espera que el proceso de adaptación de Emma Watson sea corto, tomando en cuenta su formación, experiencia internacional y conocimiento previo del sistema de juego del entrenador.

El Clausura 2026 para las Amazonas

El conjunto universitario afronta el Clausura 2026 con la meta de alcanzar el bicampeonato, luego de consolidarse como uno de los equipos más dominantes en la historia del certamen. Hasta el momento, durante el actual torneo las Amazonas registran tres partidos disputados, con dos victorias y un empate, además de un encuentro pendiente.

A lo largo de su historia, Tigres Femenil ha conquistado siete títulos de Liga MX Femenil (Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Apertura 2025), así como tres Campeón de Campeonas, consolidando un legado que el club busca seguir ampliando en el actual torneo.

