OFICIAL: se CONFIRMA que Chivas jugará un partido del Clausura 2026 a puerta cerrada

Las Chivas Rayadas de Guadalajara disputarán un partido del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil a puerta cerrada, luego de que el mal estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc obligara a Puebla Femenil a cambiar de sede para su compromiso de la Jornada 5.

El Club Puebla Femenil informó que el encuentro correspondiente a la Jornada 5, programado para este domingo 25 de enero a las 12:00 horas, se disputará en las instalaciones del Club Alpha 3, recinto que no permitirá el acceso al público. De igual manera, el equipo poblano señaló mediante un comunicado publicado en redes sociales que el reembolso de los boletos se realizará a través de la misma boletera.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia nuevo REFUERZO proveniente del extranjero para el Clausura 2026

La decisión se tomó debido a las condiciones del césped del Estadio Cuauhtémoc, el cual fue recientemente levantado y reemplazado por nuevo pasto que no ha logrado asentarse correctamente, situación agravada por la alta carga de partidos disputados en las últimas semanas.

En lo deportivo, Guadalajara llega a la Jornada 5 con tres partidos ganados y un empate, resultados que lo colocan en la cuarta posición de la tabla general, a diferencia de Puebla Femenil, que no ha conseguido una victoria en lo que va del Clausura 2026.

De esta manera, el compromiso entre Puebla Femenil y Chivas se llevará a cabo sin aficionados en las gradas, como medida preventiva para garantizar la seguridad de las jugadoras.

Cruz Azul jugará como local en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul disputará sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc durante 2026, por lo que el estado de la cancha se mantiene como un punto de atención de cara a los próximos compromisos. El inmueble presentará un desgaste considerable al albergar encuentros de la Liga BBVA MX dos veces por semana entre Puebla y La Máquina, además de partidos de la Concacaf Champions Cup 2026. No obstante, se espera que, tras el paro de dos semanas que tuvo la liga, el césped del Cuauhtémoc muestre una mejoría gracias al periodo de descanso.

Te puede interesar: El refuerzo que Cruz Azul tiene en pausa pero irá por él tras presentar a Miguel Borja