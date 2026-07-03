OFICIAL: Jugador ecuatoriano se retira de su selección tras caer con México en el Mundial 2026

La derrota de Ecuador ante la Selección Mexicana de Futbol en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cobró su 'primera víctima'; Hernán Galíndez. El arquero de origen argentino anunció su retiro del futbol minternacional tras el descalabro en la capital del país y así, le puso punto final a una historia de seis años defendiendo el arco de La Tri.

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En zona mixta después del cotejo ante los pupilos de Javier Aguirre, el guardameta dio la noticia: “No esperaba este final, esperaba otra cosa, yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020 hace casi seis años y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo y hoy se terminó”. destacó el arquero de Huracán de la Liga Argentina.

Cabe destacar que, el seleccionado ecuatoriano también despidió a su hombre gol; Enner Valencia: “109 partidos, 49 goles y un legado gigante con la camiseta más linda del mundo. El goat. Súper Enner. El Chivo. Gracias por entregarte al país y representarlo de la mejor manera”, escribió la cuenta de La Tri en redes sociales.

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza vs Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

