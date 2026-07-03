OFICIAL: Jugador ecuatoriano se retira de su selección tras caer con México en el Mundial 2026
Hernán Galíndez reveló que ya no jugará en el combinado sudamericano a sus 39 años tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de México.
La derrota de Ecuador ante la Selección Mexicana de Futbol en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cobró su 'primera víctima'; Hernán Galíndez. El arquero de origen argentino anunció su retiro del futbol minternacional tras el descalabro en la capital del país y así, le puso punto final a una historia de seis años defendiendo el arco de La Tri.
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En zona mixta después del cotejo ante los pupilos de Javier Aguirre, el guardameta dio la noticia: “No esperaba este final, esperaba otra cosa, yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020 hace casi seis años y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo y hoy se terminó”. destacó el arquero de Huracán de la Liga Argentina.
Cabe destacar que, el seleccionado ecuatoriano también despidió a su hombre gol; Enner Valencia: “109 partidos, 49 goles y un legado gigante con la camiseta más linda del mundo. El goat. Súper Enner. El Chivo. Gracias por entregarte al país y representarlo de la mejor manera”, escribió la cuenta de La Tri en redes sociales.
16avos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
Canadá 1-0 Sudáfrica
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
España 3-0 Austria
Suiza vs Argelia
Portugal 2-1 Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana