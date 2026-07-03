La muy sensible baja que podría tener Inglaterra para el partido contra México del Mundial 2026

Inglaterra visitará la Ciudad de México para enfrentarse a un equipo que llega perfecto a los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026; la Selección de México. El compromiso ante los pupilos de Javier Aguirre parece ser el más complicado que ha enfrentado Thomas Tuchel y compañía en la justa veraniega y lo podría hacer sin una de sus máximas figuras.

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Declan Rice es el nombre que resuena en la cabeza del estratega alemán de cara al partido que sostendrán en la capital del país ante México. Y es que, el volante del Arsenal salió de cambio en el partido ante la República Democrática del Congo y lo hizo con molestias físicas. En palabras del mismo seleccionador del cuadro británico en conferencia de prensa; "Le pregunté. Él dijo: ‘Puedo hacerlo por el equipo, pero tengo un dolor terrible’.'', reveló.

Según información de la BBC de Londres, el volante inglés arrastra un dolor neuropático en el isquión (hueso de la pelvis). ''El dolor neuropático se origina por una lesión o mal funcionamiento del sistema nervioso central o periférico. A menudo se describe como una sensación de ardor, quemazón o corrientazos y no responde a analgésicos comunes como el paracetamol.'', menciona la inteligencia artificial.

Será cuestión de tiempo para saber si el ex jugador del West Ham United partirá como titular en el Estadio Ciudad de México, como suplente o si no tendrá minutos en un duelo de eliminación directa.

México vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis el partido entre la Selección de México y el cuadro británico este domingo 5 de julio en punto de las 6:00 pm por TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva.

16avos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Sudáfrica

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza vs Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

