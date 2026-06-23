OFICIAL: La combinación que necesitan Francia y Kylian Mbappé para quedar líderes del Grupo I del Mundial 2026

La Selección de Francia aseguró su boleto a los dieciseisavos de final tras vencer contundentemente 3-0 a Irak en el Estadio de Filadelfia, impulsada por una actuación estelar de Kylian Mbappé.

Tras obtener 6 puntos con paso perfecto, la cima del grupo sigue en disputa, dado el resultado de Noruega, equipo que venció 3-2 a Senegal en las acciones de la Jornada 2 del Grupo I. El reglamento del torneo establece que el principal criterio de desempate son los enfrentamientos directos, todo se decidirá en la cancha de Boston durante la última jornada.

El partido definitivo por el control del grupo entre Francia y Noruega se disputará este viernes a las 13:00 (tiempo del centro de México) desde la cancha del Estadio Boston. El equipo que consiga la victoria avanzará como el líder indiscutible, asegurando un cruce teóricamente más accesible en la siguiente ronda.

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Dieciseisavos de Final para el Grupo I (Mundial 2026)

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los cruces para los equipos que avancen del Grupo I (conformado por Francia, Noruega, Senegal e Irak) dependerán estrictamente de la posición en la que terminen la fase de grupos:



Primer lugar del Grupo I: Se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los Grupos C, D, F, G o H. Este partido se disputará en el Estadio New York/New Jersey .

Se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los Grupos C, D, F, G o H. Este partido se disputará en el . Segundo lugar del Grupo I: Se medirá directamente contra el segundo lugar del Grupo E (grupo en el que compiten Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao ). Este encuentro está programado para jugarse el 30 de junio en el Estadio Dallas .

Se medirá directamente contra el segundo lugar del Grupo E (grupo en el que compiten ). Este encuentro está programado para jugarse el 30 de junio en el . Tercer lugar del Grupo I: Si el equipo termina tercero y logra clasificar como uno de los ocho mejores terceros del torneo, su rival será el ganador de otro sector (por ejemplo, el líder del Grupo D o el del Grupo G). Esto se definirá matemáticamente dependiendo de qué otros terceros avancen.

Hasta el momento, el combinado galo iguala en puntos con Noruega, pero lo supera en la diferencia de goles, lo que ya garantiza su presencia en la ronda de eliminación directa. Su posición final y su rival exacto para los dieciseisavos de final se confirmarán este viernes al concluir la fase de grupos.

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