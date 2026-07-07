OFICIAL: Las selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026, hoy martes 7 de julio

Tremenda ruptura de corazón para todos los colombianos en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026. Su selección cayó desde el manchón penal ante una Suiza que nunca se puso nerviosa y que tratará de eliminar al campeón en los cuartos de final. Por otro lado, Egipto se va con la frente en alto tras un partidazo justamente con la Argentina de Lionel Messi que tuvo de todo y que se definió en el último suspiro.

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Con el 4-3 a favor de los helvéticos en contra de Colombia tras un empate sin goles en más de dos horas de juego, el cuadro suizo se apuntó entre las ocho mejores selecciones de la justa veraniega. 'Bajita la mano', Granit Xhaka y compañía ya están en cuartos de final y aún no saben lo que es perder en Norteamérica 2026.



Egipto 2-3 Argentina

Suiza 0(4)-(3)0 Colombia

Con estos dos resultados, solo hay dos selecciones nacionales que no son europeas en los cuartos de final del Mundial 2026; Marruecos y Argentina. La primera de ellas tendrá un duelazo contra Francia y la segunda expondrá su corona ante una Suiza que ha ido de menos a más en el certamen.

Cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX (16:00 ET) – Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX (15:00 ET / 12:00 PT) – Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX (17:00 ET) – Estadio Miami

Argentina vs (Suiza o Colombia)

19:00 CDMX (21:00 ET) – Estadio Kansas City