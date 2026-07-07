Así queda la tabla de goleo del Mundial 2026 para ganar la Bota de Oro; actualización HOY tras el gol de Messi vs Egipto

Apareció Lionel Messi, el máximo anotador en la historia de los Mundiales, hizo su acto de presencia una vez más cuando su equipo lo necesitaba y anotó el gol del empate ante Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sobre los minutos finales, con lo cual catapultó para que la Argentina lograra una remontada de época ante los Faraones y avanzara a la siguiente ronda, además, se colocó como líder indiscutido en la tabla de goleo de la presente justa mundialista.

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El jugador del Inter Miami sigue haciendo historia y también se despega en la lista de goleadores históricos, mientras tanto, en esta edición está por encima de grandes y jóvenes goleadores como Kylian Mbappé de Francia y Erling Haaland de Noruega que hizo pedazos a Brasil en días recientes.

Tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al momento HOY martes 7 de julio:

Lionel Messi - Argentina - 8 goles Erling Haaland - Noruega - 7 goles Kylian Mbappé - Francia - 7 goles Harry Kane - Inglaterra - 6 goles Ismaila Sarr - Senegal - 4 goles Jude Bellingham - Inglaterra - 4 goles Julián Quiñones - México - 4 goles Mikel Oyarzábal - España - 4 goles Ousmane Dembélé - Francia - 4 goles Vinicius Jr. - Brasil - 4 goles

¿Contra quién jugará Argentina los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección de Argentina comandada por Lionel Messi y Scaloni, se enfrentará en los cuartos de final al ganador de la llave entre Suiza y Colombia que se disputará EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, este próximo sábado 11 de julio en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.