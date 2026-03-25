OFICIAL: Liga BBVA MX anuncia la fecha de partido pendiente de la Jornada 7 del Clausura 2026

Oportunidad de oro para los Bravos de Juárez para meterse a zona de liguilla en este presente Torneo Clausura 2026. La Liga MX anunció la nueva fecha del partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el cuadro fronterizo de la jornada 7 y que se tuvo que suspender por motivos extracancha.

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Será este martes 7 de abril cuando La Corregidora abra sus puertas a las 6:00 pm para tener dicho cotejo en el que ambos clubes llegan con la urgencia de sacar las tres unidades. Por un lado, el equipo queretano llega como penúltimo de la clasificación general con ocho puntos y prácticamente necesita un milagro para meterse a la fase final en este semestre. En la otra cara de la moneda, los pupilos de Pedro Caixinha son décimos en la tabla con 14 unidades y una victoria los pondría de lleno en la lucha por el octavo lugar.

Lucha por el octavo lugar en el Clausura 2026

7. Tigres UANL - 17 puntos con diferencia de +4

8. Club América - 17 puntos con diferencia de +2

9. Rayados de Monterrey - 14 puntos con diferencia de +3

10. Bravos de Juárez - 14 puntos. con diferencia de -2 (partido menos)

11. Necaxa - 13 puntos con diferencia de -2

Con ello, el compromiso ante los Gallos Blancos puede ser vital para las aspiraciones de los Bravos de Juárez en el presente semestre y repetir lo hecho el torneo pasado, cuando se clasificaron por primera vez a la liguilla. Recuerda que podrás seguir el resultado en vivo de este cotejo por la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com